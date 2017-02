Arte concettuale? Non ci pare. Il quadro a “Scherzi a parte” russo. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Forse non sarà un video elegantissimo, come poco eleganti – normalmente – risultano i video russi in cui entra la componente dell’eros.





Comunque sia. Cosa farebbero amatori d’arte di fronte all’opera concettuale di un reggiseno abbrancato alla cornice e della splendida proprietaria che si spoglia per – letteralmente – riempirlo, debordante? Siamo su un format russo equivalente a Scherzi a parte. A volte il trash ha un ottimo gusto. Inteso come senso. Gomma americana, papille, ribollire delle nostre adolescenze maschili, nelle quali l’eros non ci veniva servito in guanti bianchi

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995