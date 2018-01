Boldini dipinge le sue amanti insieme. Bionda e bruna, agli antipodi. Il retroscena

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



In Conversazione al caffè, opera dipinta da Boldini attorno al 1879, l’artista dichiara il proprio sogno pittorico ed erotico. Il pittore si compiace infatti – considerate anche le sue caratteristiche fisiche che non lo renderebbero particolarmente competitivo in questioni d’amore – di tenere unite, nello stesso quadro, le due donne del periodo parigino: a sinistra la contessa Gabrielle de Rasty, a destra la bionda Berthe. Due mondi conflagranti. La contessa è sensualmente aggressiva. Berthe è il ritratto di una ex-educanda proiettata all’improvviso nel mondo. Ma l’artista vuole continuare la propria esplorazione nei due sensi, come si addice a un francese moderno del bel mondo. Egli avverte infatti, nell’ambito di illustrazione della vita parigina, la necessità di narrare tipologie femminili lontane, eppur unite nella scelta edonistico-sensuale. Anche se Berthe, in quest’opera, è orma più defilata – dopo essere stata l’incontrastata regina degli esordi di Boldini -, resta ancora un punto di riferimento per Giovanni. Ma è Gabrielle a dischiudere l’orizzonte di una pittura che, dalle malizie artistiche suscitate dalla bionda, passa a un piano più esplicitamente sensuale. Il quadro coglie quello che sembra un istante di disagio tra due donne. Mora all’attacco, bionda che finge disinteresse.

