Chi è il mitico Ferenczy? La sua storia, il video delle opere

Károly Ferenczy (1862-1917) è stato un grande pittore ungherese dell’Ottocento, che introdusse nel proprio Paese, i valori luministici dei macchiaioli, degli impressionisti ma, soprattutto, dei post impressionisti. Ciò che distingue l’artista dalla linea di Monet è infatti la staticità quasi metafisica (e pertanto più vicina ai macchiaioli e ai simbolisti) della luce e dell’aria.



Padre della pittura moderna ungherese, Ferenczy fu fondatore ee punto di riferimento della comunità di artisti di Nagybánya. Il pittore era nato a Vienna nel 1862, da una famiglia ungherese di ceppo ebraico. Sua madre era morta poco dopo la nascita di Károly. Compì studi universitari: prima giurisprudenza, poi Economia, che abbandonò a favore della ricerca artistica. Per questo, incoraggiato dalla sua futura moglie, Olga Fialka, viaggiò in Italia, soggiornò a Monaco di Baviera, prima di studiare all’Académie Julian, a Parigi, per due anni. Nel 1896 fondò la colonia di artisti Nagybánya con Simon Hollósy, István Réti, János Thorma, Béla Iványi, István Csók-Grünwald.

Ha tenuto la sua prima mostra nel 1903, a Budapest. Fu un artista molto produttivo. Nel 2011 gli fu tributata, a quasi cent’anni dalla morte, una grande mostra retrospettiva alla Galleria Nazionale d’Ungheria.









