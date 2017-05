Ciao, buona fortuna e buona giornata a tutti

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995









FaceApp, l’app che trasforma il volto in versioni fotorealistiche a seconda del filtro informatico scelto, ha colpito i social media. Ci si trasforma, ci si fa più belli, secondo il canone estetico imperante. Ma esistono anche simpatiche applicazioni “smile” del programma. Quelle estese ai quadri e alle statue dei musei da un grafico sulla cresta dell’onda. “Ciao, sono Olly Gibbs, noto anche come ‘The Doodler’ e ‘Lumpy Jelly Hands’ – si presenta l’autore di questi lavori – Sono un professionista disegnatore e illustratore multi-disciplinare. Lavoro anche per l’Empire Magazine come designer per il lato Print e Digital (iPad / Android). Sono in grado di lavorare sulle eccentricità, ma sono anche pienamente esperto nella produzione di siti web aziendali / branding. Sono membro dell’Associazione degli illustratori”.





