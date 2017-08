Come produrre fondo di gesso lavorato per quadri materico-astratti. Il video

Uno dei problemi della pittura novecentesca fu rappresentato dalla ricerca di nuove vie che superassero la figurazione, il realismo, la bidimensionalità dell’opera. Una delle risorse fu il materico-informale o materico-astratto, che permetteva di creare superfici scabre, in rilievo, con effetti che non erano raggiungibili con masse di colore. Questo semplice video ci mostra come intervenire con gesso, ben diluito, e disteso, a tratti, con spatola e rullo. Non dobbiamo dimenticare di aggiungere al gesso qualche cucchiaiata di colla vinilica, che funge da aggrappante e che riduce l’assorbimento del colore. Ciò per ottenere colori vivi e accesi. Chi volesse invece ottenere colori smorzati – simili a quelli degli affreschi – dovrà usare solo una minima dose di colla.