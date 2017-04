Conciliazione vita-lavoro. Milioni di euro e aiuti dalla Regione Lombardia. Come fare

Regione Lombardia mette a disposizione oltre 6 milioni di euro per finanziare progetti per favorire la conciliazione vita-lavoro e il welfare aziendale proposti da soggetti pubblici e privati del territorio che si costituiscono in partenariato.

Ai fondi è possibile accedere attraverso due canali.

Il primo fa riferimento alle Reti territoriali di Conciliazione, coordinate dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS, ex ASL). Per accedere ai fondi è necessario presentare un progetto candidandolo alla manifestazione di interesse della propria ATS di riferimento.

A titolo esemplificativo potranno essere finanziate azioni quali:

servizi per l’infanzia, anche nei periodi di chiusura nelle scuole e nel pre- e post scuola;

assistenza e servizi di mobilità per l’accesso a servizi rivolto a soggetti fragili e figli minori;

accompagnamento e supporto per micro, piccole e medie imprese e reti di impresa per usufruire del regime di defiscalizzazione, contrattazione di secondo livello, misure flessibili di lavoro;

sostegno alle azioni di time saving a favore di titolari o dipendenti di imprese commerciali e artigianali (max 3 occupati)

Un’altra opportunità è rappresentata dall’Avviso emanato direttamente da Regione Lombardia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per il potenziamento di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza nei periodi di chiusura della scuola.

Tutte le azioni progettuali dovranno concludersi entro il 15 gennaio 2019.



Di seguito, qui sotto, sono pubblicati i link di riferimento alle manifestazioni di interesse emanate dalle ATS,: