Sai cos’è l’impressionismo musicale? Il pomeriggio di un fauno di Debussy. Musica e danza. Il video

Il Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludio al pomeriggio di un fauno) è un poema sinfonico di Claude Debussy, eseguito per la prima volta alla Société Nationale de Musique di Parigi il 22 dicembre 1894. Ispirato al poema di Stéphane Mallarmé Il pomeriggio di un fauno (L’après-midi d’un faune) (1876), è considerato il prototipo dell’impressionismo musicale.

La musica narra le fantasie diurne di un fauno che, in un paesaggio bucolico, si diletta a suonare il flauto e ha un incontro amoroso con alcune ninfe. Di nuovo solo, il fauno riprende la sua melodia e cade in un sonno beato.

Al di là delle considerazioni su “pennellate musicali” l’atmosfera rinvia, più intensamente, per gli echi misteriosi, com’è evidente dal brano e dal balletto, a un piano simbolista. E potrebbe essere avvicinato più a Gauguin che a Monet. Molto spesso le definizioni musicali non collimano perfettamente con il piano pittorico a cui si riferiscono.





Vediamo ora L’après-midi d’un faune. Coreografia di Sergio Simón per il Ballet Opéra de Limoges

