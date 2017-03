Emma Watson. Seno nudo anti-femminista? “Accuse ridicole”. Video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Mezzo seno che volutamente sfugge all’abbraccio di una mantella. Una foto senza malizia. Cosìcomesiamo. Ma la bella attrice inglese ha dovuto incassare tutte le accuse velenose e invelenite del cuore del femminismo militante. No, hanno detto, più o meno le femministe più ardenti. Tu che ti impegni per i diritti delle donne, no non dovevi farlo.L’ammonizione delle militanti è diventata fuoco di scredito sul web.

Così Emma Charlotte Duerre Watson (Parigi, 15 aprile 1990), attrice e modella britannica, universalmente nota dopo aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter, ha risposto alle critiche che stavano diventando ondate di insulti. Con maturità,”Hermione” ha argomentato attorno alla gratuità del nodo polemico. Farsi fotografare un pezzo di pelle in più, su una rivista, non è peccato e non contribuisce assolutamente a creare la donna oggetto. Siamo d’accordo. Nel video le dichiarazioni di Emma Charlotte e la foto al centro della polemica

