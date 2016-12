Frida Kahlo, un regalo amatissimo dalle donne. Qui tutto quello che c’è in vendita on line sulla pittrice: libri, biografie, abiti, oggettistica. Per acquistare subito

Frida Kahlo è un’artista amatissima dal mondo femminile perchè riuscì ad imporsi grazie alle sue doti intellettuali, pur con un corpo devastato da un incidente subito durante l’infanzia e una bellezza appena accennata; non curata sotto il profilo estetico. Frida è vista dalle donne come una madre mitica della normalità, che produce opere straordinarie. Per questo un regalo legato a questa figura è molto gradito da un pubblico femminile che minimamente ami la cultura. Qui abbiamo raccolto tutti gli articoli in vendita on line dedicati alla celeberrima pittrice sudamericana. LIBRI, ABITI E OGGETTISTICA. E’ divertente anche solo sfogliarli.

