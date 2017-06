I fiori nella storia del cinema, dalla seduzione all’ombra del senso. Il video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

I fiori rappresentano, agli occhi dell’umanità, la bellezza senza senso che precede il frutto. Non c’è frutto, senza fiore. Questa è l’esperienza maturata dall’osservazione empirica del mondo. Ogni paradiso è costellato di fiori non solo perchè essi sono molto spesso dotati di colori intensi – e anche quando sono bianchi si permeano di luce atmosferica – ma in quanto sono legati al grande ritorno della primavera, al rifiorire della vita, alle atmosfere dolci, all’amore. Ecco. Il mazzo di fori è amore, mentre una pianta in vaso è affetto. Le donne chiedono che sia bloccata la bellezza, che non sia un elemento in un divenire fruttuoso. Le donne chiedono al proprio uomo che risalga all’Eden e che, per loro, sottragga al giardino proibito un angolo di bellezza senza senso. Nel cinema questa connotazione è spesso sottolineata. Il fiore è gentilezza e apparente idealità. Il fiore accompagna i defunti nell’ultimo viaggio e li accosta, nella tomba, a garantire un’eterna fioritura dell’anima, un eterno ritorno. Nel video vedremo come il cinema ha declinato, nei modi più creativi e poetici, meravigliosi mucchi di petali





