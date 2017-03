I numeri irrazionali – Delitto e castigo dietro il teorema di Pitagora. Un video divertente

Quando una città intera e il mondo assumono un teorema come centro dell’universo, basta una segno del caos per portare distruzione, contrasto e sangue. Lo sapevate che dietro il teorema di Pitagora è nascosto un delitto? Tutto perchè l’umanità non sa colloquiare, rivedere, armonizzare le vecchie e le nuove teorie. Ma la scoperta dei numeri irrazionali valeva davvero la morte? Proponiamo questo bellissimo, semplice filmato, ricordando che il 14 marzo di ogni anno si celebra il giorno del p greco e del pensiero pitagorico. Nel sistema anglosassone questa data si scrive 03/14, come le prime tre cifre del Pi greco. Inoltre il 14 marzo è la data di nascita di Albert Einstein.





