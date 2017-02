Il fotografo inglese che fa paesaggi con la verdura. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Nato a Liverpool, in Inghilterra, nel 1963, Carl Warner si trasferisce nel Kent all’età di sette anni. Figlio unico, senza tanti amici, ha trascorso ore nel suo salotto, accendendo un’acuta immaginazione, poi corroborata dalle immagini delle opere di Salvador Dalì, Patrick Woodroofe e dalle copertine dei dischi di artisti come Roger Dean e Hipgnosis. Carl ha iniziato la sua carriera andando a scuola d’arte al fine di diventare un illustratore, mettendo a frutto un’inequivocabile attitudine al disegno. In quell’istituto formativo focalizzò il proprio amore per la fotografia, come mezzo più veloce e più emozionante per esprimersi. Dopo corso di base di un anno a Maidstone Art College si è trasferito al London College of Printing nel 1982 per frequentare un corso di laurea triennale in fotografia, cinema e televisione. Nel 1985 ha lasciato il percorso formativo tradizionale per assistere vari fotografi. Ha quindi intrapreso la libera professione. Particolare successo hanno riscosso le fotografie realizzate con vari set di verdure.







