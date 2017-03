Il Giardino delle Delizie di Bosch riletto in 4 K con nuovi vizi

Un video in 4 k del Giardino delle delizie di Bosch, che qui presentiamo, è stato realizzato dallo Studio olandese Smack formato Ton Meijdam, Thom Snels e Béla Zsigmond. Il gruppo ha presentato l’opera al museo di Breda. L’opera, intitolata Paradise, è stata commissionata agli artisti designer dal museo della città olandese di Breda.

Non si tratta di una trasposizione e animazione pedissequa. Ma di un rifacimento, in chiave pop, che punta alla riattualizzazione dei vizi e delle mollezze a cui si abbandonano gli uomini e le donne di oggi, rispetto a quelli delle tavola tardo-medievale del maestro.



Il Giardino delle delizie (o Il Millennio) è un trittico a olio su tavola (220×389 cm) di Hieronymus Bosch, databile 1480-1490 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid.

È formata da un pannello centrale di forma pressoché quadrata al quale sono accostate due ali rettangolari richiudibili su di esso; una volta piegate, mostrano una rappresentazione della Terra durante la Creazione. Le tre scene del trittico aperto sono probabilmente da analizzare in ordine cronologico da sinistra verso destra, per quanto non vi sia la certezza di questa lettura. Il pannello di sinistra rappresenta Dio quale perno dell’incontro tra Adamo ed Eva; quello centrale è una vasta veduta fantastica di figure nude, animali immaginari, frutti di grandi dimensioni e formazioni rocciose; quello di destra è invece una visione dell’Inferno e rappresenta i tormenti della dannazione.







