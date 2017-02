Il video di Banksy:”Papà, la mamma è spiaggiata!”. Mio Dio. E mettersi a dieta? Ma in fondo siamo felici così

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





L’ironia poetica è una costante del grande interprete della street art europea, l’inglese Banksy. L’artista, che ha deciso di mantenete l’anonimato, e che oggi, sotto il profilo economico è un vero Re Mida non risparmia quell’ironia priva di sarcasmo nemmeno nei suo video, che costituiscono eventi episodici, ma particolarmente seguiti. Osservate. La mamma si spiaggia. Il figlio non riesce a rialzarla. Ci prova il marito che, dandosi presto per sconfitto, gioca con lei







PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995