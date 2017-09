Jane Zhang, dentro e fuori nei quadri da museo animati. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Nel video per la canzone Dust My Shoulders Off, la cantautrice e musicista cinese Jane Zhang entra nei quadri famosi, li anima turbando la ferma atmosfera e se ne va leggere, come una piccola Dea. L’uso di animazione dei quadri per videoclip musicali è un topos di questa categoria di espressione promozionale. Si dà per inteso che voce e musica costituiscano elementi magici per portare vita in ciò che è immoto e intoccabile. Il contrasto tra l’effervescenza dei cantanti e la sacra staticità dei dipinti dei musei crea un contrasto piacevole o comunque capace di attirare la nostra attenzione