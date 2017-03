Kusama, adesivi al pubblico e guarda che meraviglia. Video accelerato

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

L’artista giapponese Yayoi Kusama spesso punta sul concetto dell’interattività, sostantivo che oggi abbiamo legato al rapporto tra uomo e computer, ma che deve esse giustamente esteso al ceppo etimologico di “attività tra”, cioè condivisione. Tutto, qui, inizia con uno spazio anonimo e asettico. Mobili bianchi, pareti bianche. E’ molto triste questo minimalismo al quale gli spettatori sono chiamati a rispondere con gioia, obliterando il candido nulla – da questo elemento il titolo della performance ambientale “Obliteration” – con adesivi multicolori.





Nel corso di un paio di settimane la stanza è stata trasformata da una tela bianca in un’esplosione di colore, con migliaia di punti incollati su ogni superficie disponibile.

TateShots ha prodotto questo video time-lapse della Sala Obliteration che copre le prime settimane della presentazione alla Tate Modern nel 2012. È stato inizialmente concepito come un progetto per i bambini, ed è stato prima messo in scena presso la Queensland Art Gallery nel 2002

