L’arte roboante dell’autobiografia. Berlusconi commenta il suo album dell’infanzia. Il video

Berlusconi è stata un’icona degli ultimi trent’anni italiani. Aggredito o amato, perseguitato o blandito, questo uomo non è mai passato nella vita degli italiani con un segno neutro. Molto curiosa è questa auto-biografia per immagini, dedicata al periodo dell’infanzia e della giovinezza. A livello di comunicazione l’ex cavaliere ha sbagliato spesso per un divorante protagonismo e per un’autoironia, non esercitata fino in fondo. Certamente questi due elementi hanno dato materia copiosa nelle mani degli avversari politici e dei detrattori.