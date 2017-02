Le foto-installazioni caravaggesche di Anna Skoromnaya

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Anna Skoromnaya è stata tra i finalisti del Premio Nocivelli



Può analizzare nei temi e nei contenuti l’opera d’arte da lei realizzata e presentata al Premio Nocivelli, illustrando le modalità operative che hanno portato alla realizzazione?





L’opera che ho presentato al Premio Nocivelli fa parte del mio progetto artistico “SOS CODE”, le cui opere invitano ad una riflessione sul deficit comunicativo e di interrelazione tra gli individui nella società contemporanea. In questo caso l’opera “Homeward”, che letteralmente significa “Verso casa”, traccia il difficile percorso umano e psicologico verso la consapevolezza sociale, in cui le diversità vengano finalmente viste come dei valori.



La sperimentazione nell’ambito di new media, elemento caratterizzante della mia produzione artistica negli ultimi anni, nella serie “SOS CODE” si e’ tradotta in una commistione tra fotografia e installazione, dove le figure sono in movimento e continua trasformazione grazie ad una sorta di “illusione ottica” inedita, ottenuta attraverso il movimento della luce LED incorporata. Tutte le opere della serie, come anche l’opera in concorso, dotate di cuffie per ascolto del sonoro, vogliono essere un’esperienza multi-sensoriale, invitando lo spettatore ad “immergersi” anche fisicamente nella riflessione sui temi proposti.

Biografia







Nata a Minsk in Bielorussia nel 1986, si e’ laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Docente di disegno all’Accademia di Belle Arti di Sanremo, opera tra Firenze e Sanremo. Vincitrice del Premio Esposizione e del Premio Speciale “Be Art Builder” al LYNX Art Prize nel 2015, vincitrice di residenza d’artista al MACAM di Torino e 2º classificata al Premio “Artemisia Gentileschi 2012”. Finalista al Premio Nocivelli 2016, all’ARTEAM CUP 2016, al CBM Art Prize 2015 ed al Premio Michetti 2014. Ha esposto piu’ recentemente a Praga, Torino, Trieste, Livorno e nel Principato di Monaco.

