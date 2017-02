Lucciole frementi e vaganti, ospiti e compagne della nostra anima. Le fotografie di Tsuneaki Hiramatsu

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Sono colori magici, comparabili alla tavolozza dei notturni di Van Gogh. Gialli intensi e blu percorsi da fenomeni di luce. Animule vagule blandule. Le magiche compagne d’inizio estate, in campagna. Sono le lucciole, piccoli insetti, di sesso femminile, che s’agghindano con le migliori “lanterne” per suscitare l’interesse del maschio, per porsi in evidenza. Per essere magiche e belle. Tsuneaki Hiramatsu è un fotografo che vive a Okayama, Giappone. Negli ultimi anni, si è avventurato nelle foreste del Giappone per catturare i percorsi di volo delle lucciole.

Per ottenere le immagini oniriche, Tsuneaki utilizza il cavalletto e regola il tempo d’esposizione a 8 secondi. In questo modo il fenomeno luminoso viene catturato perfettamente, dilatato moltiplicato, in migliaia di lanterne magiche.



L’indirizzo del fotografo plus.google.com/+TsuneakiHiramatsu/posts