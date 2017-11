Manuela Toselli, Presenze Sottili #7. Il pieno recupero del concetto di levità

Manuela Toselli è stata insignita, per questa opera, del Premio finalisti del Nocivelli 2017

Manuela Toselli, Presenze Sottili #7

http://www.premionocivelli.it/opera/presenze-sottili-7-2017-cm-603x-603-0

Può analizzare nei temi e nei contenuti l’opera da lei realizzata e presentata al Premio Nocivelli, illustrando le modalità operative che hanno portato alla realizzazione?

Il lavoro presentato al Premio Nocivelli, dal titolo “Presenze Sottili # 7 ” è una pittura fatta con sovrapposizioni di seta naturale di vari tipi. Appartiene ad un ciclo nel quale analizzo un’azione specifica, che accade molto spesso nella nostra quotidianità, senza che noi ne siamo pienamente consapevoli. In modo simbolico e concettuale, osservo il peso che assume una persona, un gesto o una situazione dal momento in cui inizia a manifestarsi, senza che riusciamo a percepirne la presenza, fino al punto in cui è troppo tardi. Per fare questo utilizzo la seta, il medium che caratterizza tutto il mio lavoro che, strato su strato, diventa sempre più consistente e prende forma. “Presenze Sottili” sono realmente tutte quelle cose, circostanze o persone che sfuggono al nostro controllo, perché realmente non diamo loro il giusto peso e importanza e che, data la leggerezza e impalpabilità dei singoli incontri, non misuriamo mai fino al momento in cui ci sentiamo oppressi dal loro carico. E’ un tacito assenso della nostra ragione di cui restiamo vittime.

Manuela Toselli

Cenni biografici

Manuela Toselli nasce a Torino nel 1971, vive e lavora in provincia di Udine.

Nel 1990 consegue il Diploma di Maturità d’Arte Applicata nella sezione “Tessuto” presso l’ Istituto Statale d’Arte di Udine “G . Sello”. Nel 1995 si diploma come Designer Orafo a Vicenza, all’Istituto “Callegari” e inizia a collaborare con uno studio di design di gioielli per grandi marchi internazionali. Sempre nello stesso anno espone presso il “World Gold Council”. Dopo un periodo di pausa in cui si dedica ad altre attività, nel 2004 si iscrive all’ Accademia di Belle Arti di Venezia, terminando i ciclo di studi nel 2010 con la Laurea Specialistica in “Pittura”, cattedra del Professore Carlo Di Raco. Nella sua ricerca, la quotidianità e ciò che scuote la sua attenzione, diventa motivo d’ indagine che rielabora attraverso meccanismi di personale astrazione.

La seta, pura o accompagnata da altri materiali di supporto, è il medium che predilige.

Tutto il lavoro è diviso in cicli.

www.manuelatoselli.it