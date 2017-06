Meravigliose dive e un unico volto che si muove. Le riconoscete tutte? Il video

Il gioco lo conosciamo bene. E se il montaggio, in dissolvenza, in entrata e in uscita, è accorto, se le fotografie vengono scelte con le modelle che posano in modo contiguo – così da non creare accelerazioni improvvise – l’effetto di trasformazione di un volto in un altro diventa un movimento di magica metamorfosi, al centro del quale si colloca la costante imprescindibile e condivisa dell’umano. Il noumeno – l’idea di umano – e il fenomeno – le meravigliose varianti all’apparenza accidentali. E questo sogno tra l’uno e la moltitudine diviene foriero di bellezza olimpica quando a posare sono le icone cinematografiche di tutti i tempi.

Volete provare un gioco? Volete mettere alla prova la vostra memoria hollywoodiana o a dare nome a un volto che, per voi e per noi, non l’ha mai avuto? Qui sotto, in ordine di apparizione, l’identità delle attrici di questo video morphing.



Mary Pickford, Lillian Gish, Gloria Swanson, Marlene Dietrich, Norma Shearer, Ruth Chatterton, Jean Harlow, Katharine Hepburn, Carole Lombard, Bette Davis, Greta Garbo, Barbara Stanwyck, Vivien Leigh, Greer Garson, Hedy Lamarr, Rita Hayworth, Gene Tierney, Olivia de Havilland, Ingrid Bergman, Joan Crawford, Ginger Rogers, Loretta Young, Deborah Kerr, Judy Garland, Anne Baxter, Lauren Bacall, Susan Hayward, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Lana Turner, Elizabeth Taylor, Kim Novak, Audrey Hepburn, Dorothy Dandridge, Shirley MacLaine, Natalie Wood, Rita Moreno, Janet Leigh, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Ann Margret, Julie Andrews, Raquel Welch, Tuesday Weld, Jane Fonda, Julie Christie, Faye Dunaway, Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset, Candice Bergen, Isabella Rossellini, Diane Keaton, Goldie Hawn, Meryl Streep, Susan Sarandon, Jessica Lange, Michelle Pfeiffer, Sigourney Weaver, Kathleen Turner, Holly Hunter, Jodie Foster, Angela Bassett, Demi Moore, Sharon Stone, Meg Ryan, Julia Roberts, Salma Hayek, Sandra Bullock, Julianne Moore, Diane Lane, Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, Charlize Theron, Reese Witherspoon, Halle Berry



