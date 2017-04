Nadiva Sharania, un’indo-europea sui tetti di Hollywood. Il filmato

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Nadiva Sharania. Quando si dice indo-europeo basta guardare Nadiva per comprendere quanto siano somaticamente pressochè inesistenti, rispetto alla popolazione europea, quelle varianti che costituiscono i diversi modoi di essere e integrarsi, fisiognomicamente, dell’umanità nel mondo. L’allineamento, nella bella modella – nata a Vancouver, in Canada, nel 1990 – agli atteggiamenti posturali dell’Occidente è poi assoluto. Qui posa, come in una caccia all’immagine, sui tetti hollywodiani.

