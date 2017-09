Quali sono i 7 fattori che determinano il valore di un pezzo d’arredamento?

Ti sei mai chiesto il valore dei mobili antichi o di design? Si sta iniziando a spargere la voce che i mobili possono essere un investimento più redditizio rispetto agli immobili, ma semplicemente cos’è esattamente che rende così preziosi alcuni pezzi? Ci sono molte cose da considerare ed è importante ricordare, proprio come con gli altri oggetti d’antiquariato e beni d’investimento, che ‘vecchio’ non significa necessariamente ‘raro’. Sulla piattaforma d’aste online Catawiki , un team di esperti di design specializzati valutano ogni pezzo offerto per determinarne la qualità, l’autenticità e l’idoneità per le aste. Questi esperti hanno condiviso alcuni dei fattori ai quali guardano quando devono esaminare un mobile per stabilire il suo valore.

1. Età

Proprio come molti altri investimenti, i mobili di design aumentano di valore nel tempo. Pertanto l’età di un mobile deve essere presa in considerazione quando se ne determina il valore. Alcuni articoli vengono prodotti in diverse edizioni consecutive, quindi è importante ricordare che le produzioni originali e/o le prime produzioni hanno spesso un valore più elevato.

2. Rarità

La rarità è un fattore più importante dell’età. Un oggetto può essere vecchio ma non necessariamente raro, se è ancora disponibile in grandi quantità. Un mobile raro e più recente avrà più valore di uno più antico ma comune. Molti oggetti non erano percepiti come di valore in passato, quindi venivano buttati o persi. Quindi potrebbe capitare che oggetti economici e comuni un tempo siano adesso molto ricercati e di valore.

3. Origine/Provenienza

La documentazione dell’origine e/o provenienza del tuo oggetto contribuirà ad aumentarne il valore. È particolarmente importante conoscere la storia di alcuni pezzi, per via dei molti falsi che vengono prodotti. Ad esempio, ci sono molte sedie false Rietveld Rosse e Blu in giro e le più antiche non erano firmate o contrassegnate, quindi la provenienza è verificabile le rende molto più preziose.

4. Qualità

La qualità degli arredi dipende da come sono stati realizzati. Può essere definita dall’artigianalità e funzionalità. L’oggetto non dovrebbe mostrare la sua qualità solo con attenzione al dettaglio, ma anche attraverso gli aspetti funzionali come ante o cassetti a chiusura morbida o finiture pulite. È inoltre importante considerare i materiali utilizzati per determinare la qualità di un mobile. Ad esempio, la qualità di pelle/tessuto, cromature, legno e riempimento dei cuscini (in piuma è più costoso) può influenzarne il valore.

5. Condizioni

Da non confondere con la qualità, le condizioni sono lo stato in cui l’oggetto si trova adesso. In che modo ha superato la prova del tempo? Anche questo è un fattore importante nel determinare il suo valore. Un oggetto in ottime condizioni, ovviamente, avrà un valore superiore rispetto a un altro simile ma in cattive condizioni. I fattori che ne aumentano il valore includono le finiture originali, il rivestimento originale e il vetro originale, solo per citarne alcuni. I fattori che riducono il valore includono l’impiallacciatura danneggiata, l’ossidazione, le etichette mancanti, le crepe, le scheggiature, le parti mancanti, le macchie, i graffi, ecc.







6. Autenticità

Se un pezzo porta il marchio autentico di un designer o produttore, sono molto elevate le probabilità che sia molto prezioso. Oltre ai marchi, puoi anche guardare allo stile e ai materiali per determinare se l’oggetto è autentico. Alcuni oggetti recano falsi marchi, quindi è importante esaminarli da vicino e fare una ricerca personale. Se vuoi essere veramente sicuro, puoi sempre chiedere il consiglio di un esperto.

7. Demografica

Alcuni oggetti non sono stati venduti in tutto il mondo quindi potrebbero essere più rari in un determinato paese e questo accrescerebbe il loro valore. Inoltre, alcuni marchi o designer sono molto conosciuti e ricercati localmente, mentre a nessuno interessa il loro lavoro in altre aree o paesi. Dal momento che le spedizioni transatlantiche sono piuttosto costose, anche questo potrebbe accrescere il valore di un oggetto.

