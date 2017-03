Sbrigliare la fantasia. I fantastici giochi creativi del russo Vladimir Kush. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Sviluppare la creatività, coltivando la capacità di trasfigurare poeticamente il reale, coltivando la speranza ed evitando di macerarsi nel pessimismo. Vladimir Kush ci offre questa dimensione e un piccolo insegnamento. A volte il vero ha un’anima diversa. Basta saperla cogliere. La fantasia è stato il mezzo attraverso il quale Vladimir ha superato tante difficoltà. La sua storia? E’ nato in Russia, in una casa di legno, vicino a Mosca, nella foresta-parco Sokolniki. All’età di sette anni Vladimir iniziò a frequentare un corso di pittura. Venne ammesso, a 17 anni, alla scuola d’arte e artigianato di Mosca, ma, un anno dopo, fu reclutato dall’esercito. Il comandante dell’unità si accorse delle sue capacità nel disegno e decise di utilizzarlo per la stesura di manifesti propagandistici.







Dopo il servizio militare e la laurea all’Istituto di Belle Arti, Vladimir dipinse ritratti per sostenere la sua famiglia. Nel 1987, iniziò a partecipare a mostre organizzate dall’Unione degli Artisti. Nel corso di una manifestazione a Coburgo, in Germania, nel 1990, quasi tutti i suoi quadri esposti furono venduti e, chiusa la mostra, decise di partire per Los Angeles.

La svolta avvenne alle Hawaii, nel 1993, quando un commerciante francese notò l’originalità del lavoro de organizzò una mostra a Hong Kong, che ha aperto a Kush le porte del mondo.

