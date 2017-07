Siamo tutti opere d’arte. I nostri volti prima e dopo il restauro. Il video sorprendente

Il volto, di mattina, è come la superficie di un bel quadro che necessita piccoli interventi di restauro conservativo. Nulla a che fare con grandi interventi, ma basta “rinnovare la vernice finale” per essere splendide e seducenti. Sono sempre divertenti i filmati del prima e del dopo. Ed ecco come – e prendiamo a prestito il titolo di un romanzo di Carmen Covito – una “bruttina stagionata” scopre di non essere tale. Spesso un buon quadro necessita solo di piccoli interventi manutentivi e di una luce appropriata per essere scoperto come un capolavoro.





> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui

Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’artea quella. Il tratto distintivo di Catawiki è il team diche valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra, offrendo transazioni sicure per tutti.

Con Catawiki metti all’asta monete, quadri, oggetti di antiquariato, vintage, con un semplice click: dai un’occhiata qui

I venditori sottopongono i loro oggetti all’analisi degli esperti, che poi li approvano e pianificano il loro inserimento in una successiva asta. Da qui inizia il divertimento. Le aste vengono visitate da milioni di potenziali acquirenti da tutto il mondo.