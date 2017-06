Storia, immagini, tutorial di Sven Otten, ballerino Tim e icona pop anti-Merkel

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

DA UN POOL DI ESPERTI, QUADRI, STAMPE, OGGETTI D’ANTIQUARIATO, DI MODERNARIATO, TAPPETI, MONETE ECC? TUTTE LE CATEGORIE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE GRATUITA SONO NELLA FOTO QUI SOTTO. NON E’ NECESSARIO AVERE CAPOLAVORI. OD OPERE SUPER-FIRMATE



ACCEDI, SENZA IMPEGNO ALCUNO, AL SERVIZIO GRATUITO DI VALUTAZIONE OFFERTO DA CATAWIKI, NOSTRO PARTNER TECNICO, CLICCANDO SUL LINK QUI DI SEGUITO, QUELLO COLOR ARANCIONE. ACCEDERAI ALLA PAGINA DEDICATA.

TI DIRANNO IL VALORE E, SE POI, VORRAI VENDERE, POTRAI FARLO ANCHE ATTRAVERSO LO STESSO SERVIZIO. OPPURE COMPIERE LA TUA SCELTA LIBERA. NON CI SONO VINCOLI. NON SI RICHIEDE CHE SI PRESENTINO CAPOLAVORI ASSOLUTI O MATERIALI DI GRANDISSIMO VALORE. IL LINK SERVIZIO GRATUITO VALUTAZIONE. ECCOLO: www.catawiki.it/ stilearte-valutazioni





La leggerezza del corpo, al di là del’ottima tecnica sviluppata, e un paio di scarpe magiche. Osservando il ballerino più amato del momento – quello dello spot Tim – è possibile evidenziare un concetto: “La gioia può indurci a superare la forza di gravita”. E per gravità s’intendono le cupezze della vita quotidiana. Sven Otten, 29 anni, tedesco, è divenuto, in pochi mesi un’icona pop. Ed è per questo che se ne occupiamo in un quotidiano d’arte. Essere icona pop significa interpretare popolarmente il sentimento del tempo. E Sven, nell’invenzione di una danza postmoderna, che unisce suggestioni di deja vu, rinnovate dall’accostamento di stili diversi e dalla parziale riformulazione, ha centrato un obiettivo di sogno collettivo. Vorremmo essere tutti come lui. Scivolare abilmente sulla realtà. Non conoscere gli ostacoli del peso.

Sven Otten, 29 anni, tedesco – il suo nome d’arte è JustSomeMotion o l’acronimo Jsm – è l’immagine che si colloca agli antipodi della connazionale Merkel. Mentre la cancelliera tedesca, gravata da pesi morali o materiali o politici che siano, si muove come se fosse legata da mille lacci, Sven scivola libero, con il passo magico del ragno d’acqua che scivola su una superficie.

Otten è un autodidatta. Ha imparato a ballare osservando i video tutorial presi dalla rete . Ha poi creato uno stile, partendo soprattutto dal Charleston e dallo Swing – lui ha definito il proprio stile “neo-swing” – miscelati con Melbourne Shuffle, Tecktonik, Rebolation «Mi è sempre piaciuto imparare nuovi passi di danza, così pochi anni fa ho iniziato a guardare tutorial e ad esercitarmi su tutte le mosse che mi piacevano. Ma invece di limitarmi a copiare quello che vedevo, ho deciso di combinare diversi passi e generi, creando il mio stile molto personale». E ora, questo, si appresta a diventare il ballo dell’estate. Ma non tutti riusciranno perfettamente ad ottenere gli effetti di Sven. La magrezza è fondamentale per la leggerezza dei passi e per la scioltezzza – ricordate Fred Astaire? – e basilari sono le scarpe del ballerino che hanno una suola liscia. Un tempo le suole di cuoio contribuivano a fare questi “miracoli” di scivolamento. Quindi non sono adattissime scarpe che creino aderenza. Queste calzature nere, strette, lunghe e demodé, rese ancor più slanciate da calzoni a tubino, mettono molto in evidenza i piedi, che sono il principale elemento di questa danza.

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995