Straordinaria pittura romana, capire gli stili di duemila anni fa

Secondo stile:

avanzano le finte colonne dipinte

Il secondo stile può essere definito come un impianto decorativo che introduce, a livello di trompe-l’oeil, dipinti parietali che rappresentano strutture architettoniche e velari, che hanno l’effetto di ampliamento prospettico delle stanze. L’evoluzione di questo sistema porterà progressivamente a sfondare in modo illusionistico, attraverso una pittura di stampo prospettico sempre più avanzato, le pareti.

Le autrici, esaminando il primo periodo del secondo stile, portano l’esempio della decorazione del santuario

tardo-repubblicano di Brescia.

“L’effetto di spostamento in profondità delle pareti appare (…) manifesto nelle due aule interne in cui semicolonne ioniche, in questo caso su alti plinti, scandiscono la superficie parietale organizzata secondo una sequenza costituita da uno zoccolo a finto bugnato, zona mediana a ortostati a sviluppo orizzontale, con una superficie a finto marmo e una superiore occupata da una serie di cornici architettoniche”. Ma ecco un nuovo mutamento.

“Negli anni centrali del I secolo a.C. la parete tende ad aprirsi, come scrive Vitruvio (De Architectura, 7, 5, 2). Si tratta di imitare le ‘forme degli edifici, le sporgenze in rilievo delle colonne dei frontoni’, di rappresentare ‘nei luoghi aperti quali le esedre, in rapporto all’ampiezza delle pareti, sfondi scenici di genere tragico o comico o satireschi, e nelle passeggiate coperte, in ragione della loro estensione in lunghezza, di fare decorazioni attingendo alla varietà dei paesaggi, rappresentando immagini conformi agli elementi paesaggistici peculiari’”.

Per quanto piuttosto rara la megalografia – che rappresenta la figura umana ad ampie dimensioni – è un genere praticato nel secondo stile. Le cornici architettoniche, in questo caso, anziché iscrivere paesaggi, circondano la visione di episodi mitici

– le battaglie di Troia o le peregrinazioni di Ulisse – o ritratti di divinità. Un caso particolare, nell’ambito megalografico, è rappresentato dai misteriosi personaggi che appaiono nella Villa dei misteri di Pompei, in un interno raffinato e ricco di simboli.