Suggestive foto artistiche sub per festeggiare la gravidanza. Il video

Simpatico, questo set familiare, sul quale è stata chiamata un’ottima fotografa, specializzata nelle immagini d’arte, scattate sotto l’acqua. Una famigliola – padre, madre e due bambine – si riunisce in piscina, dopo aver bene accentuato il trucco con il mascara perchè l’occhio rimanga espressivo anche nell’ambiente subacqueo. Vogliono festeggiare insieme il pancione della mamma. E così avviene. Si trattiene il fiato e ci si immerge. Belle, al di là del quadretto domestico, le immagini che la fotografa ceca Lucie Drlikova ha ricavato, come osserveremo nel video.



Drlikova vive a Praga, ma per il suo lavoro affonta molti viaggi in tutto il mondo. Per Lucie Miami è una seconda patria perchè nella città della Florida ha vissuto un paio d’anni, trovandolo un ambiente ideale per i suoi progetti subacquei.