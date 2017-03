Sulla riva del mare. Le meravigliose sculture di Anilore Banon. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Tre gruppi scultorei metallici monumentali, intitolati nel loro insieme Les braves – i coraggiosi – e singolarmente – “Standing Liberty”, “Ali di speranza” e “Ali di fratellanza” furono collocati a Omaha St Laurent / Mer, in Francia, il 6 giugno 2004. Sono splendide gigantesche presenze flagellate dal vento, dalla luce e dalle onde, che ogni istante cambiano colore. Proprio come i soldati che qui sbarcarono nel giugno del 1944. Erano 35mila. Tremila di loro morirono o furono dispersi. La scultura è dell’artista francese Anilore Banon, specializzata in opere monumentali installate in Francia, Italia o in Canada.





