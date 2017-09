Tinteggiare i muri di casa con semplici effetti speciali. Ecco come. Video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Un normale rullo, buona tempera e qualche piccolo segreto per rendere decorative le pareti, a chi non piacciono i muri di colori neutri e intendono scaldare cromaticamente la casa, alleggerendo quelli che, in monocromo, potrebbero apparire colori troppo scuri, come il rosso e il blu. Si tratta così di agire eliminando la compattezza della superficie attraverso il gesto del togliere – e vedremo come – o imitando le tessiture naturali-