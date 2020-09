27 sarcofagi in fondo al pozzo, vicino al cimitero dei gatti mummificati. Le immagini

27 sarcofagi di legno, ancora sigillati e perfettamente conservati, che risalgono 2500 anni fa, sono stati portati alle luce dagli archeologi a Saqqara, una località che si trova in Egitto, a una trentina di chilometri dal Cairo. I ricercatori hanno individuato un pozzo verticale profondo 11 metri. Si sono calati e hanno compiuto la sensazionale scoperta.Mesi fa, in aprile, la stessa equipe, sul fondo di un pozzo profondo 9 metri, aveva trovato cinque sarcofagi di pietra calcarea e quattro bare di legno contenenti mummie. Attorno alle sepolture, statuette votive e un piccolo obelisco di legno, alto circa 40 centimetri, che era stato dipinto con raffigurazioni delle dee egiziane Iside e Nefti, e il dio Horus, una delle più famose divinità egizie antiche.

Nel dicembre 2018, gli archeologi, nella zona, avevano trovato una tomba appartenente a un sacerdote che si occupava dei riti di purificazione regale. Un mese prima venne trovato un cimitero per gatti e una collezione di rari scarabei mummificati.

