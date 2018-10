A scuola di nudo narrativo con il pittore pop Derek Boshier. Il disegno imprescindibile. Il video

+1 WhatsApp 1 Condivisioni

Più facilmente conosciuto per la sua arte pop, il pittore Derek Boshier ha lavorato utilizzando molte tecniche e continua a praticare principalmente come pittore figurativo narrativo. Ora vivendo a Los Angeles, Boshier ha sperimentato il rigore della formazione nell’ambito del Diploma Nazionale in Design, e poi come studente laureato alla RCA. Boshier ha insegnato nelle scuole d’arte in tutto il mondo. Il pop o il fumetto, nonostante possano trattare e mutare immagini già composte, richiedono in realtà una buona matrice disegnativa. Ed è per questo che negli Stati Uniti il disegno gode di un’alta considerazione, mentre in Europa, generalmente, viene considerato come una tappa preparatoria all’opera finale