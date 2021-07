Addio a Raffaella Carrà. La showgirl è scomparsa all’età di 78 anni

Il mondo dello spettacolo è in lutto. Raffaella Carrà, artista di fama internazionale, è morta all’età di 78 anni. Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, era nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è cresciuta in Romagna. Si traferì a Roma per studiare all’Accademia nazionale di danza e al Centro sperimentale di cinematografia.

Fu showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva in Italia e in Spagna. Negli anni ’60 la carriera della “Raffaella nazionale” ha preso il volo. Un volo che prosegue ora oltre le nubi.

La grande artista si è spenta alle 16.20 di oggi 5 luglio, dopo una malattia che non le ha lasciato scampo

« Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Questo il saluto di Sergio Iapino

Fu immagine di un’Italia gioviale e buona. E fece parte della Grande Bellezza. Sorrentino ne celebrò l’icona pop nell’omonimo film con il remix Tanti auguri (Com’è Bello Far L’Amore..). Perchè Raffaella era un sogno popolare. La figlia, la sorella, l’amante segreta, la mamma che tutti avremmo voluto avere. Incarnò l’immagine dell’Italia ricca di sentimenti e di condivisione.

