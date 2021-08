Avete perso lo spettacolo delle stelle cadenti? Ecco, in un breve video le più belle del 2021

Le Perseidi e il cielo ,dialogano con i capolavori stellati di Van Gogh e Händel: la meravigliosa pioggia di meteoriti nell’agosto 2021 illumina il cielo notturno con un massimo di 40 stelle cadenti visibili ogni ora.

Lo spettacolo delle stelle cadenti, della notte stellata di Van Gogh e del Messiah di Händel. Ecco un video rilassante e gioioso realizzato da Pietro Arici per i nostri lettori. Un armonico mix da ascoltare e vedere, tra musica, quadri e immagini di stelle del firmamento.

E secondo gli studiosi non è tardi per alzare gli occhi al cielo. E’ ancora possibile ammirare la magia delle stelle cadenti nei nostri cieli.



Video by: Pietro Arici

