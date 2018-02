Banksy, storia e opere. Prezzi alle stelle per il re poetico della street art

Banksy prezzi, costi, valore, aste, stime, valutazioni, risultati d’asta gratis

Dipinti e disegni dell’artista inglese saranno presto messi in vendita a Los Angeles. Esposti a Los Angeles, accanto alle sculture di Jeff Koons, che noi italiani ricordiamo, oltre che per il suo impegno artistico, per essere stato il marito di Cicciolina, i dipinti di Banksy andranno all’asta a prezzi commisurati al mercato statunitense e alle utlime performance che hanno finito per imporlo come un artista di valenza mondiale. Da qualche decine di migliaia di euro a centinaia di migliaia. Fino a 500mila dollari e oltre.

Tra le numerose opere che riportano su carta i murales dipinti su strada, anche uno strappo murale – simile allo strappo d’affresco – staccato da una casa di Londra. Il soggetto, ben noto, è un bambino che gioca con un cuore. La stima base è di 120.000 dollari.

“Banksy è diventato un’icona della cultura popolare ed è un artista molto ricercato dal mercato”, ha detto il fondatore della casa d’aste Julien, che organizza la vendita a Beverly Hills il 30 aprile. “Il suo valore continuerà a crescere come la sua identità rimarrà segreta, nonostante le ipotesi avamzate dalla stampa negli ultimi mesi “.

Il record d’asta di Banksy (una collaborazione con l’artista Damien Hirst ) è stato stabilito da Keep It Spotless, venduto all’asta per $ 1.8 milioni da Sotheby, a New York, nel 2008. Ma in quel caso venne premiata, in particolar modo la firma di Hirst.

Una curiosità sui diritti di proprietà dei murales di Banksy. I diritti d’autore sono di Banksy, ma la proprietà materiale del lavoro, come fosse un quadro, resta al padrone di casa. Nel caso degli strappi, l’originale non viene cancellato e i colori vengono potenziati affinchè sia possibile ottenere uno strappo senza danneggiare l’originale.

Personaggio misterioso, cresciuto pittoricamente nei quartieri londinesi, Bansksy è oggi uno dei writers più celebrati e amati, anche per le performance, sempre ricche di humour delicato e non distruttivo. Nel’ambito artistico, poi, risulta da sottolineare il ritorno, guidato dal pittore, alla figurazione e a un linguaggio iconico, che rende particolarmente comprensibile il suo messaggio a vaste platee.







Bansky gioca, tra neo dadaismo e spiazzamenti logico-semantici di matrice surrealista, con il cortocircuito semantico, la contraddizione imprevista e imprevedibile, l’esito non scontato dei presupposti narrativi. Anche uno degli ultimi video, che presentiamo qui sotto, va in questa direzione.

