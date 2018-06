Banksy, l’artista attaccò i Simpson e il mondo della globalizzazione. Il video

Il misterioso Banksy è, come ben sappiamo, uno dei maggiori artisti contemporanei del mondo. Britannico, vela la sua identità dai tempi in cui, impegnato nelle “guerriglie” della street art, si firmava con uno pseudonimo. Da allora non è stato possibile identificarlo con certezza. Banksy opera soprattutto con stencil, realizzando opere proiettate con lo spray . I suoi dipinti sono sempre caratterizzati da una visione poetica, priva di aggressività, ma profondamente incisivi sotto il profilo del messaggio. Bamksy è anche un ottimo artista concettuale e non ha disdegnato alcun medium o installazione. Nel 2010 per la serie “I Simpson” ha disegnato lo storyboard e diretto la sequenza che segue la celebre “gag del divano”. Baknky protestò contro i principi della globalizzazione, nuova frontiera dello sfruttamento capitalista e colpì la stessa produzione dei Simpson a causa dell’ esternalizzazione di parte dei lavori di animazione in Corea del Sud. La clip mostra la famiglia Simpson sul divano, mentre in tv scorrono immagini di un mondo grigio e sotterraneo, in cui lavoratori asiatici, tra cui anche bambini e specie animali protette, sono costretti a produrre in condizioni disumane i fotogrammi del cartone animato e il suo merchandising. Banksy immagina che l’imbottitura delle bambole raffiguranti Bart venga ricavata dalla triturazione di gatti, mentre un unicorno stremato viene sfruttato per bucare al centro, con il suo corno, i dvd della serie.