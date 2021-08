Banksy rivendica e documenta nuovi attentati poetici. Il video. Camper e volto coperto

Una felpa con cappuccio, un secchio con gli spray colorati. L’arrivo sul luogo dell’attentato poetico con un vecchio camper. Banksy, il quotatissimo quanto sconosciuto artista britannico, che opera come Robin Hood o Zorro – sorprendendo le comunità con le sue incursioni – ha documentato le proprie ultime azioni, autenticandole con il video. Numerosi sono infatti, negli ultimi tempi, artisti di strada che tentano di imitarlo, poichè le sue opere vanno di moda e valgono fino a 20 milioni di euro.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis