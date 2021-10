Borsa del Giocattolo d’epoca. Tra antichi giochi e soldatini dedicati alle brigate sanitarie

Borsa del Giocattolo a Calenzano, in Toscana, all’Hotel Delta Florence situato nei pressi dell’uscita autostradale A1 in via Vittorio Emanuele.

Per questa edizione gli espositori saranno non più di 60 – per le restrizioni sanitarie vigenti – ma l’appuntamento si profila di interesse- Il tema principale sarà quello dei soldatini di ispirazione ospedaliera; infatti numerose fabbriche italiane e straniere hanno in passato prodotto esemplari in ricordo delle due guerre mondiali, pezzi molto rari riproducenti infermieri, dottori, barellieri, ambulanze che rimandano a ciò che abbiamo appena vissuto a causa della pandemia. Naturalmente accanto a questi convergenti elementi tematici, gli espositori porteranno giocattoli del passato di ogni tipo.

Borsa scambio del giocattolo d’epoca

Delta Florence (Via Vittorio Emanuele 3 50041 Calenzano )

03-10-2021 dalle 9 alle 16

Accesso con Green Pass obbligatorio

Ingresso a offerta libera

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis