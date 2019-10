Caravaggio, figure nascoste e composite nella Vocazione di Matteo. Inedito. Bernardelli Curuz

Condividi 49 Condivisioni

I QUADRI DEL CARAVAGGIO

SONO LEGGIBILI DAI QUATTRO LATI

CON UN SENSO COMPIUTO

E IN SEQUENZA: IL CASO

DELLA VOCAZIONE DI MATTEO

di Maurizio Bernardelli Curuz

Propongo le immagini della Vocazione di Matteo della Cappella Contarelli di Roma, come esempio evidente del modo di comporre del Caravaggio. Tutti gli altri dipinti del maestro rispondono a questa regola di derivazione arcimboldesca. Mi riservo di presentare i lati inediti di tutti gli altri dipinti, in interventi successivi. L’indagine da me compiuta è verificabile in modo semplice, da qualunque lettore, in qualsiasi istante, recuperando le fotografie delle opere, sia su internet che in qualsiasi pubblicazione cartacea. Ed evidentemente queste parti possono essere osservate concretamente al cospetto di ogni dipinto, con un lieve arretramento del punto di vista. Specifico anche che le immagini non sono state adattate o completate sotto il profilo del segno, né hanno subito alcuna procedura di integrazione disegnativa. Ogni forma di pareidolia è da escludere, considerata la vastità degli interventi, l’altissima valenza qualitativa degli inserti e la stretta concatenazione semantica tra le parti.

Sarò brevissimo in quanto non devo dimostrare nulla, ma semplicemente mostrare anche parti della Natività del Caravaggio, in rilievi totalmente inediti. Si tratta esclusivamente di mostrare, poiché l’opera d’arte è vettore, di per sé, dei propri contenuti iconici.

L’ANTEFATTO – Durante lo studio dei disegni del Fondo Peterzano, attribuiti da me e dalla collega Adriana Conconi Fedrigolli, al Caravaggio, mi ero imbattuto in alcune immagini molto eloquenti, tra le quali alcune figure composite che erano leggibili almeno in due versi. In particolare, io e la collega eravamo rimasti colpiti da questo disegno, che avevamo pubblicato nel “Giovane Caravaggio: le cento opere ritrovate. Una scoperta che rivoluziona il sistema Merisi”.

Il disegno, girato in due versi, mostra un impianto iconico leonardesco, nel volto, e uno sviluppo compositivo evidentemente influenzato dalle ricerche arcimboldesche. Il Fondo Peterzano, nel quale questo disegno si trova, contiene circa 1500 opere, numerose delle quali attribuibili a Peterzano stesso – maestro di Michelangelo Merisi, com’è certo, grazie a un contratto notarile stipulato dalla madre del Caravaggio e dal pittore – e almeno cento ascrivibili, secondo il nostro studio, al giovane allievo, nel percorso formativo. Lo studio di queste immagini reversibili mi ha indotto ad approfondire eventuali costrutti arcimboldeschi nelle opere conclamate di Michelangelo Merisi. La verifica è stata ampiamente positiva. Caravaggio non è un pittore semplicemente frontale, ma compone i quadri con una tecnica simile a quella di Arcimboldo: figure nelle figure, immagini retroverse, immagini ambigue, leggibilità in più versi.

LE FIGURE COMPOSITE NELLA NATIVITA’ DI PALERMO

RUBATA DALLA MAFIA NELL’OTTOBRE DEL 1969

La ricerca condotta su tele e radiografie, mi ha permesso di stabilire che i quadri di Caravaggio sono costruiti affinchè siano leggibili, generalmente, dai 4 lati. E ciò probabilmente per una serie di ragioni semantiche – completamento dei significati – , compositive – corretta distribuzione dei pesi e delle masse -, dinamiche – attraverso l’accentuazione del senso di movimento – luministiche – accrescimento, attraverso figure di dimensioni minori dell’effetto di verità – e probabilmente filosofiche – di matrice neoplatonica – . L’intervento compositivo avveniva certamente con la sovrapposizione di numerosi cartoni ritagliati – alcuni dei quali sviluppati a partire dai disegni conservati a Milano – e la tracciatura delle silhouette dei disegni-cartoni stessi con il dorso del pennello o con il colore. Le incisioni attorno alle silhouette hanno lasciato i segni rilevati in continuazione, durante gli studi dei decenni scorsi, senza che ne fosse data una precisa origine. I tracciati apparentemente inspiegabili, che si trovano sulle tele di Caravaggio, sono invece originati da un rapido lavoro di pressione di oggetti a punta arrotondata. Essi, in genere – nelle opere del Caravaggio – sono affossamenti creato dall’estremità superiore di un pennello e in alcuni casi, di oggetti appuntiti come chiodi. Appare molto evidente il fatto che queste incisioni avvenivano attorno a modelli di carta o di cartone. E che i modelli venivano utilizzati sia in negativo che in positivo.

Rispetto al lato maggiore del quadro, gli altri lati – letti attraverso una semplice rotazione del dipinto, costituiscono un controcanto tematico del soggetto principale, secondo una precisa topografia semantica. L’opposto – ottenuto con una rotazione di 180 gradi – diviene sempre particolarmente cupo e inquietante. Il mondo al contrario configura, nello stesso quadro, l’area d’abisso del Male. Di seguito alcune delle maggiori immagini presenti nella Natività di Palermo. La violenza di questi particolari nascosti o semi-nascosti – ma probabilmente molto evidenti alla cerchia del maestro – sembra configurare una reazione alla Chiesa, forse ritenuta, da Caravaggio, colpevole di una trasformazione demoniaca del messaggio di Cristo. Da approfondire, certamente, è il legame di Caravaggio con il pensiero di Giordano Bruno e con lo sviluppo del neoplatonismo rinascimentale, come con due matrici compositive precise e collegate: Leonardo e Arcimboldo. Il controcanto potrebbe essere stato, pure, originato una narcisistica e virtuosistica sfida del pittore ai committenti, attraverso l’inserimento di particolari demoniaci, di immagini sessuali

o violente, all’interno di spazi di devozione, senza che i committenti stessi se ne potessero avvedere.

LE IMMAGINI DEL CONTROCANTO

NELLA NATIVITA’ DEL CARAVAGGIO

RUBATA DALLA MAFIA

Mi limito alla segnalazione di macro-figure e di macro elementi particolarmente evidenti, lasciando ad altri, successivi, interventi, l’approfondimento di cripto-pitture di dimensioni inferiori, presenti nello stesso dipinto. L’immagine frontale utilizzata non è relativa a ricostruzioni successive al furto del dipinto, ma è la fotografia dell’originale, in pubblico dominio.