Cat heaven island, il Giappone che non conosciamo

Cat heaven island è il docufilm prodotto da Landon Danoho che ci racconta la vita sulla piccola isola giapponese Tashirojima, denominata l’isola dei gatti.

Sull’isola vivono meno di un centinaio di persone e quasi tutte anziane, la popolazione stava andando perdendosi già negli anni, tanto che l’unica scuola dell’isola fu chiusa nel 1989 a causa della m ancanza di alunni. Il colpo di grazia fu poi dato dal terremoto del 2011 e dai cambiamenti climatici che hanno portato ad inverni sempre più rigidi e mal sopportabili.

Questi pochi anziani non sono però gli unici abitanti, a far loro compagnia ci sono circa 150 gatti, accompagnati dalla credenza popolare che portino fortuna, ciò ha portato gli isolani a prendersi cura di loro e ha dato vita ad uno stretto legame tra uomo e gatto, tanto da essere diventati indispensabili l’uno per l’altro. Questi mici sono anche una forte attrattiva per i turisti, che per fotografarli e, incuriositi da uno stile di vita diverso, giungono sull’isola per staccare dalla frenesia quotidiana e si rifugiano nell’unica pensione dell’isola.

E non solo turisti si recano a Tashirojima, ma anche giovani volontari che si impegnano per ridare vita all’isola e aiutano con la cura dei piccoli felini.

Tramite le interviste alla gente del posto e a tutti i volontari, il documentario ci porta in un viaggio tra cultura, credenze popolari, paesaggi, amore per gli animali e arte. Sull’isola è infatti presente il campeggio Manga Island, che prende il nome da un famoso fumettista manga, Shotaro Ishinomori, lì le casette sono a forma di gatto e dipinte con i disegni di questi teneri animaletti.

Ci viene mostrato l’amore per una terra dove ormai è difficile vivere, ma nella quale c’è tanta voglia di andare avanti e volontà di donarle nuova vita, grazie alla collaborazione di due generazioni, che potrebbero sembrare distanti, ma in realtà sono unite da un forte radicamento culturale e da un amore verso i gatti. (morena polini)

