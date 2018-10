Cento nostre piccole anime invadono Meano. Su un filo rosso. Grottesche e funambole. Da vedere

Sabato 27 Ottobre alle ore 18.30 nell’ambito della rassegna artistica MEàRTe, curata da Monica Porta, l’Associazione “Asilo dei Creativi”inaugurerà l’attesissima mostra Traversata sul minio filantropo dello scultore Roberto Ciroli.

La visione ironica di Ciroli è ben nota.

L’elemento caratterizzante la grande installazione che verrà presentata, cento personaggi che si snodano lungo una traversata rossa, colore e forma evocative di un tracciato quale la vita, è costituito dalla stretta interazione con lo spazio. Possiamo parlare di “site specific” in quanto spazio e opera co-esistono, avvalorandosi e rendendosi possibili a vicenda, in un dialogo fittissimo fatto di cadute, rincorse, fughe, luci e ombre.

L’esposizione sarà visitabile il Sabato e la Domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00 fino a Domenica 25 Novembre 2018.

Per informazioni:

Associazione Asilo dei Creativi

Piazza dello Statuto 11

25030 Meano di Corzano, Brescia

Mail: info@meanoborgodeicreativi.it

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,