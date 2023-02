Ceramiche e laboratori Caccia & Pesca dell’Età del Bronzo trovati in queste ore nel Piacentino

“Ulteriori attività produttive sono testimoniate dalla dispersione in ristrette aree di manufatti legati a produzioni metallurgiche (forme di fusione, scorie e ugelli) e dalla cospicua presenza di reperti indizianti la produzione di filati e tessili (fusaiole e pesi da telaio). – argomenta la Soprintendenza – Significativi, sul piano della ricostruzione delle attività economiche svolte, sono un grosso amo in bronzo e resti di produzione di oggetti in palco di cervo, prova della pratica di caccia e pesca, e i frammenti di colini, probabilmente connessi a produzioni casearie”. I materiali rinvenuti, a differenza di quanto recuperato dallo Scotti, si collocano nella recente età del Bronzo, ovvero in un arco cronologico compreso tra circa il 1300 e il 1200 a.C. Tra le ceramiche, le forme e alcune decorazioni rilevano contatti sia in ambito terramaricolo sia con i territori occidentali (Liguria, Piemonte e Lombardia), delineando così un’identità peculiare del villaggio, posto a cerniera tra differenti realtà culturali. I manufatti in bronzo, spesso in straordinarie condizioni conservative, testimoniano l’avanzato grado di sviluppo della tecnologia metallurgica, carattere tipico degli insediamenti di pianura dell’età del bronzo”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis