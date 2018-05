Che splendore! Ecco il video-icona della vera Grace Kelly

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A SINISTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





I film biografici sono sempre un grande rischio, specie quando l’opera viene girata quando l’immagine del protagonista autentico è così vivace e intensa, vicina e diffusa da risultare intoccabile e inimitabile. Così, cercare di adeguarsi all’originale, risulta, per quanto il mimetismo sia assoluto, una fastidiosa profanazione.







E’ questo il senso di disagio provocato dal film che venne presentato a Cannes. E da qui nasce il desiderio di tutti noi, veri adoratori di immagini, che sentiamo la necessità di aderire allo splendore primario, quello emanato dalla vera Grace Kelly.



