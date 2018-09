Cleopatra, le scene sexy-kitsch di Liz Taylor nel film in cui rischiò di morire e in cui accadde di tutto

Cleopatra è un film colossal del 1963 diretto dal regista Joseph L. Mankiewicz. Fu una sorta di Rinascimento di “plastica” e cartone che accolse,e rilanciò, in pieno boom economico, i sogni storici esotici dell’Occidente, attraverso il recupero dell’Egitto ellenizzato. La sceneggiatura è stata adattata da Sidney Buchman, Ben Hecht, Ranald MacDougall e Joseph L. Mankiewicz dal libro di Carlo Maria Franzero. Il film è interpretato da Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Roddy McDowall e Martin Landau. La fotografia, in 70 mm Todd-AO, è a cura di Leon Shamroy e Jack Hildyard.

Nel 1960 la Taylor divenne l’attrice più pagata di Hollywood quando firmò un contratto da un milione di dollari (lievitati a sette alla fine delle riprese) con la 20th Century Fox per interpretare la regina Cleopatra nell’omonimo film in costume. Accanto avrebbe avuto Rex Harrison nel ruolo di Giulio Cesare e Richard Burton in quello di Marco Antonio. La lavorazione del film fu particolarmente complicata: le riprese incominciarono nel 1960 sotto la regia di Rouben Mamoulian, ma dopo poche settimane dovettero essere interrotte a causa della polmonite che portò Elizabeth Taylor vicina alla morte (le fu praticata una tracheotomia di urgenza). Dal momento che il rigido clima inglese non avrebbe permesso alla Taylor di guarire, l’intero set dovette essere smantellato e completamente ricostruito a Roma. La produzione riprese nel 1961 con la regia di Joseph L. Mankiewicz e il film fu distribuito nel 1963. Nato come un progetto da 2 milioni di dollari, alla fine raggiunse l’esorbitante cifra di 44 milioni, che, rapportati all’inflazione, corrispondono a 323 milioni nel 2012: si tratta del film più costoso della storia del cinema.

