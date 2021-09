Colmare le buche con gioiosi mosaici. L’arte di Ememem, la risposta Usa di Bachor

Seguendo l’anonimato di Banksy – il grande artista che ha accelerato il proprio successo mondiale rimanendo un mister X, in grado di compiere, nell’anonimato, rapidissimi, spiazzanti blitz e perigliose imprese pittoriche – Ememem è un nome dietro il quale si nasconde uno street artist amatissimo. Con un’anima da boy-scout e un notevole senso estetico, l’artista francese ha deciso di intraprendere una strada piena di buche, nel 2016. Tutto è partito da un marciapiede di Lione, con pericolosi e tristi avvallamenti. È stato lì che ha coperto, artisticamente, con tasselli ceramici, la prima, ampia lacuna.. Ed è stata magia. In breve l’artista è stato chiamato, in mezzo mondo con il fine di far risplendere il sole della creatività nelle brecce dell’asfalto o del cemento.



Da allora Ememem non si è più fermato, in questa attività, e ne ha addirittura fatto la sua professione. Da qualche anno si guadagna da vivere con le proprie opere commissionate qua e là da città, festival, istituzioni. Ai passanti dedica ogni suo “cerotto da marciapiede”.

Per meglio passare inosservato, Ememem lavora di notte, anche perchè la sorpresa che troveranno i passanti, il mattino successivo, è ancor più inaspettata e radiosa.

Dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti, opera lo street artist Jim Bachor, che, a differenza dell’astrattista francese, lavora su un figurativo neo pop, che rinvia ai pavimenti musivi dell’antichità classica.

NEL VIDEO, QUI SOTTO, LA REALIZZAZIONE DI UN MOSAICO STRADALE DA PARTE DELL’ARTISTA AMERICANO

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis