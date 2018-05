Come dipingere il pettirosso, simbolo di Cristo. Becco fino, pennello fine. Il video

Il pettirosso è uno degli uccelli che portano meraviglia, per la bellezza, la leggiadria e per “l’espressione” tenera e buona. Nell’ambito della pittura il pettirosso è un simbolo cristologico perchè, secondo la leggenda, il suo petto si sarebbe intriso del sangue di Gesù. Il pettirosso era già particolarmente considerato dalla mitologia celtica e dalle religioni nordiche poichè una delle manifestazioni del dio Thor, portatore di nuvole e tempesta. Secondo una nota leggenda cristiana – che viene ampiamente ripresa, negli effetti, dalla pittura cristiana – i pettirossi erano in origine tutti grigi, dal capo alla coda.

Un pettirosso si trovava sul Golgota. Avendo una piccola anima sensibile l’uccellino , vedendo un uomo crocifisso, cercò di liberarlo dalla corona di spine che portava in testa e, nel farlo, si macchiò il petto con il suo sangue. Per ringraziare il piccolo uccello, Gesù concesse la livrea, rossa sul petto, affinchè tutti gli uomini potessero riconoscere da lontano quella creatura così generosa. E da quel giorno, secondo la leggenda, il pettirosso ha assunto il colore che tutti conosciamo. Il pettirosso è generosità.

