Come realizzare alberi sintetici in miniatura, in casa o a scuola. Per diorami, arte in miniatura, presepi

L’arte contemporanea si misura, in modo sempre maggiore con le zone arcaiche del gioco, dei giocattoli, dei modellini. Per diorami o allestimenti, per presepi e ogni altra forma di rappresentazione che implichi la presenza di alberi convincenti sotto il profilo della forma e del colore, senza dover ricorrere al precostituito, eccovi il semplice tutorial per la realizzazione di queste “verdi preziosità”. Benissimo anche a scuola

