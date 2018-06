Come realizzare un altorilievo o un quadro materico con carta igienica e colla

L’idea non è da sottovalutare. Qui l’artista utilizza la produzione di cartapesta per applicarla su un cartone con il fine di realizzare elementi decorativi che ricordano gli altorilievi. Ma il sistema può essere usato anche per interventi formalmente dirompenti e coloratissimi. La base di tutto è la carta igienica che è molto leggera e che si rivela ottima per la produzione di cartapesta finissima, malleabile e particolarmente levigabile. Acqua, gesso e molta colla. L’applicazione e la colorazione. Vediamo il filmato.

