Come trasformare – qui, in pochi istanti e gratis – una tua foto in un quadro di Monet

Hai una bella fotografia e vuoi trasformarla, immediatamente on line, a costo zero, in un quadro di Monet? Eccoti accontentato. Il fascino delle pennellate di luce e la scomposizione della figura conferiscono alle immagini quelle vibrazioni intense, che agiscono a livello di benessere percettivo e che liberano un senso di gioia antica.

Il programma di lettura delle fotografie e di trasformazione delle stesse ha mappato la modalità di pittura impressionista, avvicinandosi alla maniera di Monet. Abbiamo provato con una bella immagine di Isabel (nella foto sopra), una splendida bambina di 3 anni, che ama salire su una pianta di ciliegio, portando con sé la propria bambola. In pochi secondi, il programma ha restituito un’elaborazione che sembra uscita da un angolo del giardino di Monet, a Giverny.

Divertentissimo sistema per trasformare, in chiave museale, qualche immagine da pubblicare sulla nostra pagina social. La scomposizione impressionista può essere anche utile per chi vuole tentare con la pittura. Seguendo gli schemi di stesura delle macchie di colore è possibile raggiungere risultati ancor più notevoli. La mano, infatti, è più armonica, rispetto all’intelligenza artificiale.



Ecco come fare. Prima leggete le istruzioni. In fondo a questo articolo troverete il collegamento sicuro e gratuito al sito di trasformazione delle foto in quadri impressionisti.

1



2



3



Per trasformare la vostra fotografia, cliccate QUI