Corinne Maze, pianista di 108 anni, incide il suo settimo album dedicato a Debussy. Il video

Colette Maze, 108 anni, pianista francese si accinge ad uscire con il proprio settimo album intitolato 108 ans de piano , con brani di Gershwin, Piazzolla, Schumann et Debussy. Dotata di una straordinaria vitalità, la professoressa Maze, suona quotidianamente il piano per 4 o 5 ore e ha un’intensa vita intellettuale. La sua psiche è rimasta giovane. Non ha percepito il passaggio del tempo. “Sono giovane”- dice durante un’intervista a Le Figaro – . Età… queste sono storie che non esistono. Ci sono persone eternamente giovani, stupite da tutto, e poi persone che sono stanche di tutto e che non hanno mai amato niente, nemmeno il loro fidanzato”. Colette Maze vive in un appartamento al 14esimo piano di un condominio che s’affaccia sulla Senna.

